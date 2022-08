Incidenti nella serata di ferragosto nel Cosentino. Il bilancio è di 6 feriti

COSENZA – Il ferragosto in provincia di Cosenza ha provocato diversi disagi per il rientro dalla vacanza a causa di due incidenti stradale avvenuti ieri sera, uno sulla zona tirrenica e l’altro sulla strada che porta in Sila.

Il primo incidente su è verificato sulla statale 18 Tirrenica, tra Cetraro e Bonifati. Sarebbero tre le persone rimaste ferite e portate in ospedale. L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti al traffico sull’arteria, molto trafficata visti i rientri dalla giornata di Ferragosto.

L’altro incidente si è registrato sulla Statale 107 Silana Crotonese, al km 37, nel comune di Rovito. A seguito di un violento scontro frontale tra due auto, una Golf e una Chrysler, tre persone sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale Annunziata Cosenza. Sul posto oltre al personale dell’Anas, anche i carabinieri di Casali del Manco e due ambulanze del 118. Il traffico dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 22, è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per oltre due ore.