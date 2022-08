Maltempo in Calabria, fiume in piena e danni sulla costa tirrenica – VIDEO

SCILLA (RC) – In queste ore un’ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Calabria provocando diversi disagi sopratutto in provincia di Reggio Calabria. Dal comando dei vigili del fuoco fanno sapere che in questo momento ci sono in atto una ventina di interventi a seguito del maltempo che imperversa su tutta l’area tirrenica del reggino, specialmente a Scilla dove un fiume in piena si è riversato per le vie della città. La zona jonica è interessata solo da qualche raffica di vento e qualche piovasco sparso senza richieste di soccorso, almeno per il momento.