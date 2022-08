Acri, il concerto di Rkomi si farà. Cresce l’attesa per i prossimi eventi di Fatti di musica

ACRI (CS) – Si terrà regolarmente questa sera nell’ Anfiteatro Romano di Acri (CS), il più grande teatro all’aperto calabrese, l’unico concerto in Calabria di Rkomi, nuovo appuntamento della 36esima edizione di “Fatti di Musica”, lo storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che ne ha comunicato la conferma.

Sono circa 3000 i fan dell’artista che arriveranno ad Acri da tutta la regione, mentre la prevendita prosegue in queste ore online su www.ticketone.it.

Altri biglietti saranno disponibili presso la biglietteria dell’Anfiteatro dalle ore 18:30. I cancelli saranno aperti alle ore 20:00, mentre il concerto inizierà alle ore 21:30. L’artista sarà premiato con il Riccio d’Argento del celebre orafo Gerardo Sacco, il prestigioso oscar del festival, nella sezione dedicata alla “Migliore Nuova Musica d’Autore Italiana” per il “Miglior Album”.

L’album “Taxi Driver” infatti, già il più acquistato nel 2021, è in vetta ai titoli più venduti anche quest’anno. Un progetto discografico da record che ha ottenuto ben 6 Dischi di Platino, l’equivalente di 300mila copie vendute! In questa sezione del Festival, in questa edizione è stato già presentato e premiato il concerto di Franco126. L’unico concerto in Calabria dell’ “Insuperabile Summer Tour 2022” di Rkomi, prodotto da Thaurus Live, è organizzato in collaborazione con Dedo Eventi di Alfredo De Luca, direttore della struttura e il Patrocinio del Comune di Acri.

Proseguono con grandi numeri, intanto, le prevendite dei prossimi appuntamenti del Festival

Il concerto di Irama del 20 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella e quello di Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici, del 25 agosto allo Stadio Guido d’Ippolito di Lamezia Terme.

Per il concerto di Luigi, come lo chiamano semplicemente i suoi affezionatissimi fan, si cominciano ad apprendere i dettagli di quello che, oltre ad essere un grande live, sarà un’autentica festa/tributo della sua Città. Sono oltre 3000 i biglietti già venduti. Ad aprire la serata saranno altri tre talenti lametini che hanno confermato la loro presenza: Mozik (vero nome Mario Amendola), Chiara Vescio ed Enrico Cuomo, ognuno con 2 brani.

Luigi Strangis, anche al suo primo disco d’oro con “Tienimi Stanotte”, sarà accompagnato dalla band composta da Luca Monaldi, batteria, Salvatore Giovanni Sciabbarrasi, pianoforte, Umberto Scaramozza, chitarra e Nicolò Pagani, basso. L’allestimento del palcoscenico e della struttura scenotecnica che ospiterà il concerto inizierà il 24 agosto. La prevendita, intanto, continua regolarmente su www.ticketone.it e presso gli uffici della Show Net srl. Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888, su www.ruggeropegna.it e sulle le varie pagine social del Festival.