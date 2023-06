Montalto, le fiamme divorano un mobilificio: merce distrutta e danni al capannone

MONTALTO (CS) – Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale e distaccamento di San Giovanni in Fiore con supporto di autobotti per rifornimento idrico ed autoscala sono impegnate dalle ore 13.20 circa nella frazione Coretto nel comune di Montalto Uffugo per incendio di un capannone adibito a deposito di mobili.

L’incendio ha interessato una struttura di circa 3000 mq. Tutto il materiale e la merce presente all’interno andati completamente distrutti. Le alte temperature hanno danneggiato l’edificio con crollo totale del tetto di copertura.

Proseguono al momento le operazioni di spegnimento e bonifica nonché la messa in sicurezza del sito.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo, nessuna ipotesi viene esclusa anche se la causa accidentale rimane la più accreditata. A coordinare le operazioni di soccorso il funzionario del comando di Cosenza Arch. Gerardo Ferito