La pallanuoto calabrese fa il triplete. Porcaro: «Sport che dà lustro alla nostra Calabria. Attendiamo le istituzioni…»

Una stagione agonistica da incidere negli annali della pallanuoto calabrese per la crescita esponenziale del settore.

L’annata agonistica 2022/2023 ha fatto registrare un bel “triplete” di promozioni, probabilmente il primo della storia della pallanuoto calabrese

La Cosenza Pallanuoto vincendo il campionato di A2 femminile torna nella massima serie dove approdò la prima volta con il mai dimenticato Giancarlo Manna, il presidente delle promozioni.

Salto di categoria anche per la Rari Nantes Auditore Crotone, tornata nella serie A2 maschile, che come le “cugine” di Cosenza è stata protagonista di una lunga ed estenuante cavalcata che le ha portate a vincere prima la stagione regolare da grandi protagoniste e poi la serie dei play off.

A completare questi due straordinari successi la promozione nella serie C maschile dell’Italica Sport Reggio Calabria, che nella prossima stagione troverà come avversaria la Cosenza Pallanuoto reduce da un ottimo campionato chiuso al secondo posto.

Può essere più che soddisfatto il Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto per i risultati raggiunti dalle società calabresi in questa disciplina.