COSENZA – Omicidio questa mattina corso a Cosenza, Mirabelli Tiziana, cosentina, classe 1976, ha colpito con un coltello, causandone la morte, Gioffrè Rocco classe 1948. Il fatto, avvenuto nell’abitazione di quest’ultimo sita a Cosenza in via Monte Grappa, n. 7, é stato commesso mediante un coltello qualche giorno prima, verosimilmente a seguito di un’aggressione. Procede Compagnia CC Cosenza congiuntamente alla Sezione rilievi del Nucleo Investigativo CC Cosenza. Indagini in corso.