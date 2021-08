Paola, lido balneare distrutto dalle fiamme. Si indaga

PAOLA (CS) – «Stamane un risveglio terribile uno di quelli che ti resta nella memoria per sempre. Il Lido Movida distrutto dalle fiamme. Un brutto colpo – ha scritto su Facebook il consigliere regionale Graziano De Natale – per la città di Paola e per le tante famiglie che trascorrono le loro vacanze, da anni, in una delle migliori strutture balneari del territorio. Un’attività a conduzione familiare portata avanti con tanti sacrifici da Adele, Roberto ed i loro figli ai quali mi lega una profonda amicizia. A loro va tutta la mia solidarietà e vicinanza in un momento in cui, tutta la nostra comunità, deve stringersi attorno a chi, con sacrificio e onestà, porta avanti la propria attività lavorativa. Sono sicuro che le “fiamme” non bruceranno la voglia di ripartire più forti di prima». In corso indagini per accertare la natura del rogo».

Il lido, “Movida Beach”, è andato completamente distrutto nonostante l’immediato intervento dei Vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza alcune bombole di gas presenti all’interno della cucina. Sull’incendio hanno avviato le indagini i carabinieri che non escludono la matrice estorsiva.