Precipita con l’auto in un burrone, conducente muore sul colpo

PALMI (RC) – Questa mattina, intorno alle 07:30 nella zona di Ponte Vecchio, una macchina è precipitata in un burrone profondo circa 50 metri. Il conducente della vettura è morto sul colpo. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Palmi, i quali hanno provveduto ad estrarre il corpo senza vita dell’uomo. La vittima non è stata ancora identificata perché, secondo le prime informazioni, i soccorritori non hanno rinvenuto ancora i documenti. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente che sembrerebbe comunque autonomo.