Scontro tra due auto in tangenziale, due donne ferite a Catanzaro

CATANZARO – Due persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla rampa di accesso alla tangenziale ovest di Catanzaro. Due le vetture coinvolte: una Fiat Seicento ed una Volkswagen Polo. Le persone ferite sono due donne affidati al personale sanitario del 118 e trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza sito e vetture. Disagi per la viabilità. Sul posto Polizia stradale e polizia locale per gli adempimenti di rispettiva competenza. L’accesso alla tangenziale del capoluogo è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.