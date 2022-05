Time to care (Acli Cosenza): insieme ai nonni per un cocktail e dal parrucchiere

RENDE (CS) – Le ACLI di Cosenza in collaborazione con la FAP Acli (Federazioni Anziani e Pensionati), lanciano una nuova iniziativa sociale in favore degli anziani di Rende.

Una mini-lezione sulla preparazione di cocktail e donare un taglio agli anziani sono le attività, originali e al passo coi tempi, pensate dai ragazzi delle Acli coinvolti nel progetto di lungo corso Time to Care che si realizzano in questo giorni sul territorio di Rende. IIl progetto è stato promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Dipartimento per le politiche giovanili.

Le attività, altamente innovative, sono volte a realizzare il famoso “patto intergenerazionale” tra giovani e anziani che oggi tutte le istituzioni richiamano anche all’interno del PNRR.

Questo è stato possibile grazie anche alla sensibilità di attività commerciali quali Agostino Marasco Parrucchiere e Molto Music Pub (la prima a scendere in campo per la solidarietà oggi pomeriggio dalle 15), entrambe di Quattromiglia, che invitate dai volontari, hanno risposto presente mettendosi gratuitamente al servizio degli anziani di Rende. La solidarietà è contagiosa! Dal gruppo Acli di Cosenza va il ringraziamento ad entrambe.