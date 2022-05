ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Nasce Le Castella Music Fest, un nuovo progetto di spettacoli dal vivo che sarà presentato insieme al suo programma nei prossimi giorni.

Dopo il grande successo del Roccella Summer Festival, sta per nascere infatti un ulteriore grande progetto, un vero e proprio evento nella nostra amata regione, il “Le Castella Music Fest”.

La rassegna si svolgerà in uno dei luoghi più belli d’Italia, ricco di storia, cultura e turismo, Le Castella di Isola Capo Rizzuto (Kr), appunto: nel porticciolo della strepitosa meta turistica sarà allestita una struttura da cinquemila posti rigorosamente tutti a sedere, con una scenografia tutta naturale, il mare.

Le Castella Music Fest nasce grazie alla collaborazione del sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga che detiene anche la delega al Turismo, e tutta l’Amministrazione di Isola Capo Rizzuto.

Il primo cittadino ha avuto modo di sottolineare come infatti voglia puntare su questo Festival per mettere Le Castella e Isola Capo Rizzuto al centro dell’attenzione nazionale: Le Castella Music Fest nasce come un progetto che possa avere continuità per una maggiore promozione turistica del territorio e della Calabria intera. Gli organizzatori sono pronti a questa nuova avventura, la macchina organizzativa è già pronta.

Le Castella Music Fest prevede una programmazione di sei grandi eventi tutti nel mese di agosto che saranno ufficializzati nei prossimi giorni.