Tragedia sulla 107, muore giovane coppia di San Giovanni in Fiore. Il sindaco “sono addolorata”

COSENZA – “Sono addolorata per la scomparsa di due giovani della nostra comunità, Serena e Victor. Ai loro familiari ed amici porto la vicinanza e il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale. Prego perché possano trovare conforto e serenità dopo questa tragedia”. Con queste parole Maria Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, esprime il cordoglio dalla propria pagina Facebook per la tragica scomparsa di Serena Iuliano, 29 anni e Victor Lopez di 33, vittime dell’incidente stradale che si è verificato ieri a Camigliatello Silano, sulla strada statale 107 Silana-Crotonese. L’impatto è avvenuto nel pomeriggio, sul tratto denominato Giordanello, che ricade nel Comune di Spezzano della Sila. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’auto e una moto proprio nei pressi del distributore di carburanti situato in direzione sud.

La coppia, che viveva a San Giovanni in Fiore e gestiva un caseificio, era convolata a nozze da poco. I social sono pieni di dolore in queste ore, e sono tantissimi i messaggi da parte di amici e anche attività della cittadina silana di chi non riesce a credere a quanto accaduto. Tutta la comunità si stringe attorno al dolore dei familiari, dalle società sportive alle attività commerciali del posto e ai tanti amici che hanno affidato ai social parole di commozione per una morte improvvisa e straziante. Dall’associazione “Donne e Diritti” alla FC Silana 2019 che scrive “Victor e Serena, due pilastri della Società Bianco Celeste, sul campo e sugli spalti. La terra vi sia lieve, noi non vi dimenticheremo mai. Lupacchiotti correte mano nella mano sui prati verdi del paradiso, siete stati e sarete sempre uniti ed insieme con quel vostro sorriso che illuminava tutti quelli che vi incontravano e vi conoscevano”.