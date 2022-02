Valentini Majorana, anche i docenti chiedono la sospensione della preside

CASTROLIBERO – E’ Iolanda Maletta il fulcro di gran parte della vicenda e forse, se lei stessa facesse un passo indietro, i ragazzi potrebbero tornare alla loro vita scolastica e didattica interrotta da 13 giorni. La giornata di ieri degli ispettori inviati dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nell’istituto d’istruzione superiore “Valentini-Majorana” di Castrolibero è stata dedicata all’ascolto dei docenti e alcuni di loro, hanno ribadito agli ispettori la richiesta di sospensione della dirigente dell’istituto.

Iolanda Maletta infatti, è accusata di non avere adottato adeguati provvedimenti disciplinari a carico del professore che avrebbe commesso le molestie nei confronti delle due studentesse. Molestie delle quali, secondo quanto raccontato dalle studentesse, lei era a conoscenza. La preside neanche ieri ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ribadendo la volontà già espressa di non dimettersi.

Intanto il docente é stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Cosenza nell’ambito dell’inchiesta avviata su quanto sarebbe accaduto nell’istituto. Secondo quanto si é appreso, gli ispettori hanno acquisito una corposa documentazione che utilizzeranno per stilare la relazione che presenteranno al ministro Bianchi, insieme alle dichiarazioni che hanno raccolto della dirigente, dei docenti e degli studenti, a conclusione degli accertamenti in corso. Intanto, prosegue l’occupazione della scuola, iniziata il 3 febbraio, da parte degli studenti in segno di protesta contro la dirigente, accusata di inerzia in relazione ai fatti denunciati.