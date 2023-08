A Marano Marchesato ‘ViviAmo E…state insieme’ tra moda e balli. Eletta Miss Reginetta Marano

MARANO MARCHESATO (CS) – ”ViviAmo E…state insieme 2023” è una manifestazione organizzata, il 24 agosto, dal comune di Marano Marchesato. L‘amministrazione comunale guidata dal sindaco Edoardo Vivacqua, molto attivo in questo ruolo, ha fortemente voluto realizzare questa iniziativa per regalare ai suoi concittadini un momento di puro divertimento con performance di classe e molto condivise come evidenzia il grande successo ottenuto.

La manifestazione è stata presentata da Evelina Cascardo, Presidente dell’associazione “Agorà” e da Alfredo Bruno. Una delle performance più apprezzata è stata la presentazione della collezione “Annamariacoscarellocreation”, di Anna Maria Coscarello. Questa stilista ormai ha raggiunto livelli di creatività e perfezione ammirati da un pubblico sempre più vasto che ha varcato la credibilità artistica anche fuori della nostra regione. La location di grande e stupendo effetto scenografico è stata la scalinata del municipio. In tale magica atmosfera, le modelle hanno presentato le creazioni della stilista ricche di fascino per lo stile inconfondibile e originale, per i colori frutto di un’ispirazione artistica già nota nei suoi dipinti, per le stoffe sapientemente scelte per rendere il suo stile mai banale. La stilista ha affascinato il pubblico che ha elargito commenti veramente positivi. Gli abiti sono stati impreziositi dai gioielli di Grmy Jewels.

Lo stile di questi gioielli evidenzia una significativa conoscenza dell’arte orafa e una creatività originale e molto bella che si abbinano alle creazioni di abiti di alta valenza stilistica. Il connubio tra vestiti e gioielli ha sortito un effetto di alta classe molto apprezzato dai presenti. La manifestazione ha regalato altre performance originale e interessanti come i balli della Accademia italiana di ballo “Dancing Club” con sede a Castrolibero, I balli sono stati coinvolgenti e hanno arricchito la manifestazione.

Sempre nell’ambito di questa iniziativa, è stata eletta miss reginetta Marano di Alfredo Bruno. La prescelta tra le belle è stata una ragazza di 15 anni Dilov Hristiana, una ragazza bella e simpatica. Un ringraziamento sentito va a foto il Clik di Remigio per le splendide foto.La serata è stata bellissima, emozionante e fuori dagli schemi poco creativi e culturali. L’amministrazione comunale può vantarsi di aver raggiunto un grande successo per la sapiente e oculata scelta di performance che hanno ottenuto il consenso e il divertimento di una notte di fine agosto.