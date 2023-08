Rende, Festa per la Madonna della Consolazione e Fiera d’Arcavacata: ecco il programma

RENDE (CS) – In contrada Santo Stefano del comune di Rende i fedeli rinnovano il tradizionale appuntamento con la Festa dedicata alla Madonna della Consolazione che coincide, come da tradizione, con l’ultima domenica di agosto e con essa torna la Fiera d’Arcavacata, questa la fiera più antica della provincia di Cosenza, infatti la festa patronale ha radici antichissime risalenti al XVI secolo. La fiera d’Arcavacata durava cinque giorni e iniziava il martedì antecedente l’ultima domenica di agosto e richiamava l’attenzione della civiltà rurale di tutto il mezzogiorno d’Italia. Nella vastissima fiera era possibile trovare tra le varie proposte commerciali la compravendita di bestiame, di prodotti agricoli ma anche vestiario, arredi, giocattoli, ecc. Per diversi anni ha rappresentato per tante famiglie l’unica occasione per compiere degli acquisti nel corso dell’anno solare. Tracce della fiera sono riscontrabili anche attraverso video e foto di inizio secolo scorso e fino ai primissimi anno ’90 quando la contrada di Santo Stefano ha smesso i panni di zona rurale e si evoluta in zona residenziale. Dallo scorso anno i festeggiamenti civili in onore della Madonna della Consolazione sono ripresi dopo un periodo di difficoltà e per il secondo anno consecutivo vengono organizzati oltre che dalla Parrocchia, guidata da Don Mario Ciardullo, con la partecipazione dell’Associazione IntrapRende S.S..

L’edizione 2023 prevede i seguenti eventi:

25 agosto Ore 20:45 Sfilata Sotto Le Stelle con elezione di Miss Sorriso e Mis Eleganza e presentazione scuola calcio Pitbulls. Ore 22:00 Esibizione Canora di GervaaSi Ore 23:00 Discoteca sotto le stelle, viaggio nel tempo con musica anni 80, 90, 200 mixata da Dj Franco Siciliano

26 agosto Ore 20:30 Festival Giovani Talenti, ideato e curato da Dino Roberti in collaborazione con l’associazione Intraprende, presentato da Werner Altomare

27 agosto Ore 21:00 Le Rivoltelle in Concerto, la banda rock italiana targata donna Ore 23:00 Estrazione Riffa primo premio Crociera offerta da Victoria Tour Operator Ore 24:00 Spettacolo Pirotecnico