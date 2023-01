A “Morte Pulcinella” o Pulcinella e Jugale, il tributo a Califano in scena al TAU dell’Unical

RENDE (CS) – A “Morte Pulcinella” o Pulcinella e Jugale è l’ultimo sforzo teatrale dopo il già fortunato tributo a Franco Califano che l’attore e regista Mariano D’Ermoggine porta in scena e lo fa domenica 22 gennaio alle ore 18.00 al teatro TAU dell’Università della Calabria. E’ una commedia in due atti, scritta da Biagio Casalini, nipote dei fratelli Maggio e Luciano Capponi noto regista e autore che ha ricoperto il ruolo di direttore artistico del teatro stabile Rendano di Cosenza. La conferenza di presentazione, si tiene alla Concessionaria Volkswagen Chiappetta di Rende venerdì 20 alle ore 10.00. E’ andata in scena per la prima volta sul finire degli anni ’80 a Cosenza con il titolo di “Pulcinella con Jugale” ed è proprio il grande Totonno Chiappetta che interpreta il ruolo di Jugale e Giuditta De Santis nel ruolo di Angelotta. Nella seconda edizione del 1991 il ruolo femminile fu interpretato da Loredana Giordano e nel 2014 Luciano Capponi la riporta in scena con il titolo “Due ore all’alba” con l’ex pugile Patrizio Oliva nel ruolo che fu di Casalini. Domenica, grazie a Mariano D’Ermoggine accompagnato da Antonio Filippelli, Marianoemi Gervasi, Nicoletta Garropoli e Gigino Chiappetta con le scene e i costumi di Tiziana Bellini, questa bellissima storia di popolo, amore, odio, amicizia e ribellione arriva in teatro con un finale a sorpresa.