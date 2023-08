A Pertina (Acri) la 37ª “Festa degli amici”

ACRI (CS) – Al via oggi la storica “Festa degli amici”, in programma nell’agglomerato urbano di Pertina, nel comune di Acri (CS) organizzata dal circolo ricreativo Arci “Il Ritrovo”.

Giunta ormai alla 37ª edizione, la festa popolare nei giorni 16 e 17 Agosto intratterrà presso la propria sede (C/da Pertina n.154, Acri – Cs) i residenti e quanti vorranno accorrere per due giornate all’insegna del divertimento e dell’allegria.

In cartello tornei di carte (scopa e briscola), esibizioni di danze popolari e spettacoli musicali.

Inoltre sarà attivo uno stand gastronomico per gustare ottimi panini ed uno dei piatti tipici del territorio: lo spezzatino, protagonista della sagra dedicata.



A. M.