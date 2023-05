A Saracena ritorna la festa della Tarantella Calabrese

Ritorna il 2 e 3 giugno l’appuntamento musicale che valorizza uno dei tratti distintivi della cultura popolare regionale

SARACENA (CS) – Il ritmo ossessivo dei tamburelli, i balli sfrenati, le sonorità degli organetti accompagnati dagli strumenti a fiato. La Tarantella Calabrese affascina e coinvolge, proprio come la festa a lei dedicata, che si prepara a ritornare nel borgo di Saracena il 2 e 3 giugno.

Un patrimonio di identità che l’amministrazione comunale di Saracena vuole promuovere, esaltare, valorizzare dando sostegno e forza alla Festa della Tarantella Calabrese promossa dall’associazione Á pìdə fèrmə – Musica tradizionale popolare.

Il borgo delle eccellenze per due giorni diventerà capitale della musicalità che rappresenta uno dei tratti distintivi della cultura popolare regionale. «Le sue melodie accompagnano ognuno di noi sin dall’infanzia – aggiunge il sindaco Renzo Russo – la tarantella è parte della nostra vita e rappresenta un patrimonio immateriale che dobbiamo custodire gelosamente, promuoverlo e diffonderlo fuori dalla Calabria».

Gli organizzatori sono al lavoro per dar vita, anche quest’anno, ad un appuntamento che presenterà un programma ricco, coinvolgente, divertente. «A loro il nostro più sentito ringraziamento – ha concluso il primo cittadino di Saracena – per il grande impegno che profondono per realizzare un grande evento che ormai è diventato catalizzatore di interesse attorno alla cultura della musica popolare e tradizionale. Poter avvicinare soprattutto tanti giovani a questa identità culturale che ci appartiene è il più bel lascito che questa manifestazione può vantare di innescare per le generazioni future, mantenendo viva la tradizione della tarantella».