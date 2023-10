Al Cinema Citrigno la prima di “Il più bel secolo della mia vita” con Brunori sas e il regista Alessandro Bardani

Sarà presentato per la prima volta a Cosenza in una vera e propria serata evento presso il Cinema Citrigno, martedì 10 ottobre a partire dalle ore 20.00, Il più bel secolo della mia vita, il nuovo film di Alessandro Bardani con protagonisti Sergio Castellitto e Valerio Lundini, che contiene “La vita com’è” brano inedito di Brunori Sas prodotto da Riccardo Sinigallia, che ne impreziosisce la colonna sonora.

Prodotto da Lucky Red e Goon Films,”Il più bel secolo della mia vita” è vincitore del 53° Giffoni Film Festival nella sezione Generator +18.

“Questo è il tipo di film che piace a me. Scritto e diretto con cura, interpretato in modo naturale da tutti gli artisti coinvolti. Uno di quei rari film che sa di vero, che sorridi e ti commuovi al tempo stesso e che lascia spazi di riflessione sui rapporti generazionali (ma non solo), in modo poetico e mai banale” – dichiara Dario Brunori, che insieme al regista Alessandro Bardani, sarà presente in sala durante la visione e risponderà subito dopo la proiezione alle domande di curiosi e presenti.

“Il più bel secolo della mia vita” racconta l’incontro tra un centenario e un 25enne. Il conflitto tra di loro non è soltanto generazionale. Il vecchio, pur contando i giorni che che gli rimangono, è proiettato verso il futuro come sempre ha fatto nella sua vita, in fuga da un passato che non ha mai voluto guardare in faccia. Il giovane, che davanti a sé ha un’eternità, si tiene ancorato alle sue radici con la frustrazione di non sapere a quale albero appartengano.

Il tema toccato dal film punta il dito contro una legge tuttora in vigore in Italia che impedisce a un figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere l’identità dei suoi genitori biologici, almeno non prima del compimento del centesimo anno di età. È questo l’elemento che accomuna i due protagonisti, interpretati dal perfettamente in parte Valerio Lundini e dal sempre impeccabile Sergio Castellitto.

Un film di rara sensibilità umana e generosità artistica.

Info e biglietti www.cosenzacinema.it