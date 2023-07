Al Parco di Sibari in scena i Motus per l’anteprima della rassegna #sibarinprogress

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Si è concretizzata stamane l’opportunità di ospitare nel Parco di Sibari lo show di una delle più acclamate compagnie di balletto italiane: giovedì 6 luglio alle ore 21 i Motus inaugureranno la stagione di spettacoli che il Parco sta per offrire al suo pubblico.

«Possiamo dire – spiega il direttore del PAS Filippo Demma – che la macchina amministrativa era già in motus perché stiamo definendo i dettagli della prima edizione di “#sibarinprogress – lo spettacolo della cultura”, un festival fatto di concerti, danza e spettacoli che si terranno all’interno del Parco archeologico di Sibari e animeranno le notti sibarite».

La rassegna, dal titolo #sibarinprogress, si articolerà di diverse sezioni, che presenteremo al pubblico entro pochi giorni, intanto, quindi, invitiamo tutti a godersi la spettacolare anteprima: giovedì 6 luglio alle 21:00 con Motus & R.Y.F. in “Of the nightingale I envy the fate” (“Dell’usignolo invidio la sorte”) e “Tutto Brucia Soundtrack”. Nei prossimi giorni, poi, sarà presentato tutto il cartellone degli eventi.

Dettagli

Spettacolo: Motus

Data: Giovedì 6 luglio ore 21.00

Location: Parco Archeologico di Sibari

Biglietti: si possono acquistare direttamente alle biglietterie del Parco e del Museo all’ingresso

Prezzi: Lo spettacolo è compreso nel costo del biglietto di accesso all’area archeologica (intero 6 euro, 18-25 anni 3 euro, meno di 18 anni e altre gratuità previste per legge gratuito)

I Motus

Motus, compagnia nomade e indipendente, in costante movimento tra Paesi, momenti storici e discipline, nasce nel 1991. I fondatori Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, animati dalla necessità di confrontarsi con temi, conflitti e ferite dell’attualità, fondono scenicamente arte e impegno civile attraversando immaginari che hanno riattivato le visioni di alcuni tra i più scomodi “poeti” della contemporaneità. Il gruppo, esploso negli anni Novanta con spettacoli di grande impatto emotivo e fisico, ha saputo e sa prevedere e raccontare alcune tra le più aspre contraddizioni del presente, ha attraversato e creato tendenze sceniche iper-contemporanee, interpretando autori come Beckett, DeLillo, Genet, Fassbinder, Rilke o l’amato Pasolini. Hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre premi UBU e prestigiosi premi speciali per il loro lavoro. Liberi pensatori, portano i loro spettacoli nel mondo. Approdano a Sibari e ad Armonie d’Arte Festival con una doppia performance: “Of the nightingale I envy the fate”, “Of the nightingale I envy the fate (Dell’usignolo invidio la sorte)” e “Tutto brucia Soundtrack”.

Sibari, 4 luglio 2023

Parco archeologico di Sibari

Segreteria e Ufficio Stampa

e-mail: pa-sibari.direzione@cultura.gov.it

tel.: 337 157 55 58

Web: www.parcosibari.it

Facebook: facebook.com/parcoarcheologicosibari