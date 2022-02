Altomonte dedica tutto il mese di febbraio agli innamorati

ALTOMONTE (CS) – Altomonte dedica tutto febbraio agli innamorati.

Nella città d’arte i versi dell’ultimo successo a Sanremo di Fabrizio Moro, cantante di origini calabresi.

Le panchine dell’amore.

In occasione di San Valentino nella centralissima Piazza S. Francesco di Altomonte, davanti al Palazzo Municipale, ex Convento dei Frati Minimi, è stato creato un angolo suggestivo per fermarsi a riflettere sull’amore e sui sentimenti belli e positivi. Come già nel 2020, in fase pre-covid, per tutto il mese di febbraio in Piazza San Francesco, dunque, resteranno allestite le tre Panchine dell’Amore.

Luci colorate rosse e bianche, un tenero Cupido e tanti cuori rossi con le bellissime parole di “Sei tu” – brano portato a Sanremo dal celebre artista Fabrizio Moro – i cui genitori sono originari del Vibonese – faranno da sfondo a foto e selfie di chi vorrà trovare un attimo per riflettere sui sentimenti più profondi ed autentici.

L’ Amministrazione Comunale nel testo dell’artista intravede positività, energia e amore ed è proprio per questo che il brano è stato scelto, come forte messaggio di rinascita e ripartenza e come inno all’amore. Nel 2020 era stato invece scelto un testo del noto cantante cosentino Brunori, che aveva molto apprezzato l’iniziativa ed inviato anche un video di ringraziamento al Sindaco Giampietro Coppola ed alla comunità Altomontese.