Arcavacata September Festival 2023, non solo concorso canoro

Il borgo di Arcavacata, nel comune di Rende, torna a vestirsi a festa con le note del suo tradizionale September Festival in programma per domenica 17 settembre 2023. L’evento, giunto alla nona edizione, è come sempre organizzato dall’associazione l’Aquilone, sotto la direzione artistica di Giuseppe Garofalo e Salvatore Tricanico, e anche quest’anno abbinato alla più ampia rassegna del Settembre Rendese.

Momento clou in cartellone è naturalmente il concorso canoro che mira alla scoperta dei talenti calabresi del domani. Ospite d’eccezione non poteva che essere una stella canora del territorio, vale a dire Verdiana Zangaro, quarta a Sanremo – Nuove Proposte 2003 e alla fase finale di Amici 2012. Come lei sul palco salirà anche Ludovica Crudo, vincitrice della passata edizione del Festival.

I premi

Ma non sarà solo contest canoro. Un altro momento importante della serata sarà la consegna del Premio Sportivo 2023 a Maria Concetta De Bartolo, compianta fotografa sportiva e dirigente del Cosenza Calcio. In suo ricordo consegnerà la targa alla Famiglia il Delegato del CONI Cosenza Francesca Stancati. Premio, a distanza. anche per l’idolo di casa Giovanni Tocci, in virtù dell’argento europeo e del bronzo in Coppa del mondo nel sincro 3m, conquistati nei mesi scorsi in coppia con Lorenzo Marsaglia.

Importante riconoscimento sarà conferito anche al capitano dell’Arma Massimiliano Croce, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale della Campania che ha dato forte impulso ad importanti attività di recupero di beni culturali di inestimabile valore in ambito nazionale ed internazionale, qualificando il proprio impegno istituzionale anche attraverso una solida preparazione scientifica, corroborata da contributi didattici in diverse università italiane e la pubblicazione di articoli, monografie e saggi, tra cui quello sui “Falsi d’arte” che gli è valso il conferimento di “Alto Merito per la Letteratura” da parte dell’Accademia Italiana d’arte e letteratura di Roma. I diritti d’autore del suo libro sono interamente devoluti in favore dell’ONAOMAC (Opera Nazionale Orfani Militari Arma dei Carabinieri).

Premi anche per Alessio Abate e la crew di Calabria Food Porn per la loro opera di promozione della cucina calabrese.

A condurre la serata, insieme a Luigi Sprovieri, sarà un’altra stella del territorio: l’attrice e presentatrice Larissa Volpentesta.

Appuntamento quindi per domenica sera alle ore 20:30 al Campetto Chiesa per scoprire chi saranno i vincitori della gara Junior e di quella Senior dell’edizione 2023 dell’Arcavacata September Festival.

A. M.