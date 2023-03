Cosenza, Mr. Rain arriva al “Rendano Arena” in piazza XV Marzo

COSENZA – Mr. Rain, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo con il brano SUPEREROI (Warner Music Italy) continua il suo inarrestabile successo: a due settimane dall’uscita Supereroi è certificato platino. L’artista che sta scalando tutte le classifiche, annuncia il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma e che lo porterà in giro per tutta l’Italia. Le prevendite saranno aperte da oggi alle 15 su Ticketone e Dice.

Il tour estivo arriva dopo il già annunciato tour nei club che partirà ad aprile e che è già sold out . Il suo tour farà tappa a Cosenza il 4 luglio prossimo , all’interno della rassegna #RESTARTLIVEFEST- Il meglio dello spettacolo dal vivo. Si tratta del primo artista annunciato del ricco cartellone targato 2023 curato da L’AltroTeatro e GF Entertainment.

Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno (per sette anni promotori della Rassegna L’Altro Teatro, sul palco del Teatro Rendano) animeranno gli spazi del “Rendano Arena”, in piazza XV Marzo, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Cosenza, un progetto in collaborazione con la Regione Calabria. Mr. Rain è l’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova”. Il successo sul palco dell’Ariston l’ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche: a partire da Spotify, dove staziona stabilmente al secondo posto con oltre 20M di streams, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al n°2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. SUPEREROI è tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video ha superato i 12 milioni di visualizzazioni.