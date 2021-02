“Cuochi d’Italia – Il campionato delle coppie”, due concorrenti di Acri in gara per la Calabria

ACRI (Cs) – La Calabria sforna talenti anche in cucina e questo è un dato assodato. E ora, sempre più spesso, i nostri cuochi e artisti della tavola riescono ad esprimere i loro talento anche in tv.

12 febbraio 2021 ore 19:30.– Il campionato delle coppie” 2021: La Calabria in onda il 12 febbraio 2021 ore 19:30.

Saranno Fabio Le Pera, chef dell’agriturismo “Relais del Fiume” ad Acri (Cs), e la moglie Nunzia Lo Giudice, che collabora con lui nella gestione del ristorante, sono la coppia che rappresenterà la Calabria ai fornelli del popolare programma di TV8, in onda sul canale 8 del digitale terrestre, “Cuochi d’Italia – Il campionato delle coppie”.

Il format e i giudici

A sfidarsi nella rinnovata versione del programma, uno dei pilastri del palinsesto pomeridiano della rete di Sky Italia, sono coppie che lavorano insieme nell’ambito della ristorazione o che sono legate da un vincolo di parentela.

La conduzione del programma è affidata a Bruno Barbieri, che sostituisce Alessandro Borghese conduttore della scorsa edizione. Rimane invariata, invece, la coppia di giudici: Gennaro Esposito e Cristiano Tomei.

La prima puntata è andata in onda lunedì primo febbraio 2021 mentre la Calabria scenderà in campo venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 19:30. Al di là delle legittime ambizioni dei concorrenti calabresi di vittoria, sarà di certo un’ulteriore occasione per far conoscere al pubblico nazionale il grande patrimonio agroalimentare della Calabria.