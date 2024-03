D’Amore e Servillo al Cinema Citrigno di Cosenza

Giovedì 14 marzo, alle ore 20.00, al Cinema Citrigno di Cosenza è in programma una proiezione speciale di “Caracas”, il nuovo film diretto e interpretato da Marco D’Amore, tratto dall’opera letteraria “Napoli Ferrovia” di Ermanno Rea, lo stesso autore che ispirò Mario Martone per “Nostalgia”.

Alla fine della proiezione i protagonisti, Marco D’Amore e Toni Servillo, incontreranno il pubblico in sala. La serata evento è organizzata da Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria e amministratore della CGC Sale cinematografiche.

Caracas – prodotto da Mad Entertainment con Picomedia e Vision Distribution – è un film intenso, coraggioso, dove si respira l’anima di Napoli, esplora le contraddizioni di una città che diventa simile a Gotham City.

L’attore, regista, sceneggiatore Marco D’Amore, diventato famoso nei panni di Ciro Di Marzio nella serie Gomorra, ritorna dietro la macchina da presa a dirigere Toni Servillo, con cui debuttò da giovanissimo in teatro.

È un film in cui realtà e finzione si fondono continuamente. Toni Servillo, interpreta Giordano Fonte, uno scrittore partenopeo, tornato a Napoli dopo diversi anni di lontananza. L’uomo gira per una città che inghiotte l’individuo e lo terrorizza, ma al contempo lo affascina. Insieme a lui c’è il misterioso Caracas, interpretato da Marco D’Amore, un uomo dell’estrema destra e prossimo alla conversione all’Islam, in evidente conflitto con se stesso. Giordano con i suoi versi canta un amore impossibile, quello tra Caracas e Yasmina, mentre si addentra in una città dove ognuno spera di non perdersi mai o di trovare il giusto vicolo per salvarsi. Tutti sognano, dopo un incubo, di poter riaprire gli occhi e di raggiungere, dopo una lunga e oscura notte, una giornata luminosa.

Sul sito www.cosenzacinema.it sono aperte le prenotazioni per la serata evento.