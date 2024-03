“Io, donna di Calabria”, iniziativa a Mendicino per l’8 marzo

Una manifestazione, in programma l’8 marzo, per raccontare la storia delle donne. Donne che vivono in una terra difficile e per certi versi ostile al mondo femminile.

L’ evento, presentato dalla giornalista Emily Casciaro, è in programma, alle ore 18:00, nella cornice de Teatro Comunale di Mendicino.

L’intento è quello di dare il giusto riconoscimento alle donne calabresi che hanno dato e danno lustro alla nostra Regione e che lottano quotidianamente per affermare la loro indipendenza e libertà di pensiero.

Questi nello specifico i nomi delle donne calabresi che saranno premiate:

Monica Florio (imprenditrice)!

Raffaella Reda (attrice)

Francesca Lagatta (giornalista LaC News24)

Maria Teresa Manes (rrdiologa )

Ingrid Carbone (pianista)

Daniela Santelli (scrittrice)

Menzione Speciale per Maria Rosaria Sessa, giovane cronista calabrese, vittima di femminicidio.



Durante la manifestazione spazio all’approfondimento sulla tematica della violenza sulle donne e sul fenomeno in crescita esponenziale del femminicidio.

Cureranno gli interventi

Vincenza Lore’ Medico, Vice Presidente Associazione Heart Arte Accademy )

Antonio Quintieri (Avvocato Penalista del foro di Cosenza )

Lorenzo Franco (Giornalista e componente del direttivo – Circolo della Stampa – “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza.)

La manifestazione è organizzata dall’associazione Heart Arte Accademy di Mendicino, con la direzione artistica di Roby Zengaro, coadiuvato da Gianfranco Scalzo e Francesco Fazio.