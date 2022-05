David di Donatello, Swamy Rotolo miglior attrice protagonista

Serata di gala per il cinema italiano con la consegna dei David di Donatello 2022 che, dopo due anni, tornano totalmente in presenza e con il pubblico in diretta da Cinecittà, con la conduzione di Carlo Conti e Drusilla Foer.

Grande soddisfazione per la Calabria: il David per la miglior attrice protagonista è andato a Swamy Rotolo per il film A Chiara di Jonas Carpignano (già David di Donatello nel 2018 come miglior regista per A Ciambra). Diciassette anni, di Gioia Tauro (Rc), alla sua prima candidatura ai David, Rotolo in lacrime, dopo un lungo abbraccio con Carpignano, ha ringraziato la sua famiglia per averla sempre sostenuta e le sue sorelle «che hanno arricchito questo film e Jonas che è un fratello e mi ha fatto conoscere e amare il mondo del cinema».