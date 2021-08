Diamante, conto alla rovescia per il Mediterraneo Festival Corto

Mediterraneo Festival Corto XI Edizione, dal 2 al 5 settembre a Diamante. Attesa per i premi ai cortometraggi e i grandi ospiti: Iaia Forte, Alessandro Haber, Isabel Russinova, Daniela Rambaldi, Emanuele Vezzoli, Alberto Negrin, Carlo Cotti, Maria Luisa D’Eboli.

DIAMANTE (CS) – Conto alla rovescia per l’XI Edizione del Mediterraneo Festival Corto organizzato dal Cinecircolo Maurizio Grande che si svolgerà a Diamante dal 2 al 5 settembre! Dopo aver superato lo straordinario giro di boa del decennale, la kermesse, che vede il patrocinio del Comune di Diamante, torna con i premi dedicati ai cortometraggi e un parterre di ospiti sempre più importanti. Location della prima serata, la terrazza di Largo Savonarola (ore 21,30 come tutte le altre date) mentre nelle serate dal 3 al 5 l’appuntamento è sul Lungomare Mancini (Altezza Palazzo di Città). Testimonial del Festival, un prestigioso talento del cinema italiano: l’attrice Iaia Forte, vincitrice di due Nastri d’Argento, interprete di film di registi come Sorrentino, Servillo, Grimaldi, Corsicato. Ma il Festival riserverà altre sorprese come l’annunciata presenza di Alessandro Haber, attore e regista, uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. Torna a Diamante, Daniela Rambaldi, vice-presidente della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, così come l’attore Emanuele Vezzoli che porterà al Festival l’iniziativa “Ciak si gira su due ruote” che unisce, per l’appunto, cinema e bicicletta. Ad aprire la serata del 3 settembre, la pittrice Maria Luisa D’Eboli che dipingerà un quadro sulle note di un concerto al pianoforte del Mestro Mattia Salemme. Per la prima volta a Diamante, Alberto Negrin, anche membro di giuria. Negrin è regista di cinema e numerose fiction tv, ultima in ordine di tempo quella dedicata a Rita Levi Montalcini. Prima presenza al Mediterraneo Festival anche per Carlo Cotti, regista noto, tra le altre cose, per aver diretto il film cult degli anni 80 “Sposerò Simon Le Bon”. I grandi ospiti saranno impegnati a presiedere le giurie delle varie sezioni. L’attrice, regista e produttrice Isabel Russinova presiede la giuria della sezione “Fiction”. La nota giornalista Rai Valentina Bisti è presidente di giuria della sezione “Docufilm”. Armando Piccolillo, speaker di Radio RTL 102.5, è presidente di giuria della sezione “VideoClip”. Torna, anche per l’edizione 2021, il premio della stampa curato da Matchnews, con la giuria presieduta dal direttore della testata: Antonio Bartalotta. Il noto vignettista Passepartout sarà presidente di giuria della sezione “Animazione”, mentre il regista Giorgio Fabiani presiederà quella dedicata alla “Scuola di Cinematografia”. Il presidente Ciro Astorino, il direttore artistico Francesco Presta e il direttore tecnico Ferdinando Romito invitano alla partecipazione dell’evento ricordando che, tutte le serate si svolgeranno nel rispetto delle normative anti–Covid