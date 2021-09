Didattica in presenza all’Unical, ecco come ripartiranno i corsi

RENDE (CS) – Sono in corso di pubblicazione, da parte dei dipartimenti, gli orari delle lezioni dei corsi di studio all’Università della Calabria. Gli studenti dal 27 settembre in poi potranno rientrare nelle aule, dopo un lungo periodo di didattica a distanza, dovuto alla fase critica dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Finalmente, da questo semestre e con tutte le cautele del caso, si prospetta un ritorno alla vita del Campus, con le attività didattiche e la vita sociale.

Tutte le lezioni saranno tenute in aula, ma per alcuni insegnamenti particolarmente numerosi saranno trasmesse anche in diretta streaming.

Alle classi interamente in presenza sono assegnate aule con capienza tale da garantire l’accesso almeno a tutti gli studenti dell’anno in corso. Per quanto riguarda le classi più numerose (circa un quarto) in cui sarà prevista la modalità doppia, il sistema di prenotazione garantirà la possibilità di accedere alle lezioni per la settimana successiva a chi non avesse trovato posto nella precedente, fermo restante il criterio di precedenza agli iscritti in corso.

La governance e i dipartimenti stanno lavorando attivamente incrociando tutti i dati disponibili, dopo aver effettuato sopralluoghi in aule e laboratori, per assegnare gli spazi, tenendo conto del distanziamento di un metro che riduce la capacità delle aule del 50%, per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza. I locali più spaziosi saranno utilizzati in maniera condivisa anche da dipartimenti diversi da quelli di appartenenza, proprio per garantire al maggior numero possibile di studenti di usufruire delle lezioni in presenza.

Si allarga anche la forbice dei tempi: saranno utilizzate tutte le ore del mattino e del pomeriggio da lunedì al venerdì (8,30 – 13,30 e 14,30 – 19,30) e anche il sabato mattina, in modo da estendere la turnazione e ampliare il numero di lezioni da inserire in orario.

Organizzazione della didattica

L’organizzazione didattica sarà suddivisa per annualità di corso di studio. Per sei dipartimenti tutte le annualità di tutti i corsi di studio saranno esclusivamente in presenza; mentre per i gli altri, alcune annualità avranno in aggiunta la trasmissione in streaming. Gli studenti potranno consultare gli avvisi in via di pubblicazione sul sito dipartimentale al quale afferisce il loro corso di laurea (https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/).

Corsi di laurea magistrali

I corsi di laurea magistrali biennali saranno tutti erogati esclusivamente in presenza, ad eccezione di Scienze pedagogiche ed Economia aziendale e management che saranno erogati in modalità doppia (avranno in aggiunta la trasmissione in streaming).

Corsi di laurea triennali



– Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra – Dibest: tutte le annualità di tutti i corsi esclusivamente in presenza

– Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche – Ctc: tutte le annualità di tutti i corsi esclusivamente in presenza

– Dipartimento di Culture, Educazione e Società – Dices: didattica doppia per i Corsi di Scienze dell’educazione e di Mediazione linguistica

– Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza – Desf: tutte le annualità di tutti i corsi esclusivamente in presenza tranne il Corso di Economia in doppia

– Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione: tutte le annualità di tutti i corsi esclusivamente in presenza tranne I e II anno di del Corso di Scienza della nutrizione in doppia

– Dipartimento di Fisica: tutte le annualità di tutti i corsi esclusivamente in presenza

– Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente – Diam: tutte le annualità di tutti i corsi esclusivamente in presenza

– Dipartimento di Ingegneria Civile – Dinci: tutte le annualità di tutti i corsi esclusivamente in presenza

– Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica: tutte le annualità di tutti i corsi esclusivamente in presenza tranne il II e il III anno del Corso di Ingegneria informatica in doppia

– Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – Dimeg: didattica doppia per i Corsi di Ingegneria gestionale e di Ingegneria meccanica

– Dipartimento di Matematica e Informatica – Demacs: tutte le annualità di tutti i corsi in presenza tranne il Corso di Scienze della Formazione primaria in doppia

– Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche – Discag: didattica doppia per i Corsi di Economia aziendale, Giurisprudenza, Scienze turistiche

– Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Dispes: tutte le annualità di tutti i corsi esclusivamente in presenza

– Dipartimento di Studi Umanistici – DISU: La numerosità degli insegnamenti è qui molto variabile, per l’alta flessibilità dei piani di studio. L’organizzazione delle lezioni per le triennali sarà resa nota con apposito avviso nei prossimi giorni su unical.it/disu

Come prenotare le lezioni

Entro le ore 14 del venerdì saranno presenti su Smart Campus le lezioni della settimana successiva e lo studente potrà prenotarsi a quelle di suo interesse. A fine serata riceverà conferma della prenotazione. Se il numero delle prenotazioni risulterà in eccesso rispetto ai posti utilizzabili, si darà priorità agli studenti che seguono la materia del loro anno di corso. Per i corsi esclusivamente in presenza le aule sono già state scelte in modo da ospitare in sicurezza tutti gli studenti previsti dall’anno in corso, che avranno, quindi, la garanzia del posto. Il sistema, in ogni caso, darà in automatico allo studente che in quella settimana non ha trovato posto, la priorità nella prenotazione della settimana successiva.

Inoltre, i posti che rimarranno disponibili dopo la mezzanotte di venerdì, verranno messi a disposizione a prenotazione libera e conferma immediata.