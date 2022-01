È di Castrovillari il miglior wedding planner d’Italia

Danilo Di Marco, 24enne wedding planner castrovillarese è il vincitore del premio The Italian Wedding Stars, competizioni del settore wedding a livello nazionale, il cui gran galà di premiazione si è tenuto a Roma lo scorso fine settimana.

Ad essere insigniti del riconoscimento sono stati i migliori professionisti del settore appartenenti ad ogni ramo del wedding: Wedding Planner, Destination Wedding Planner, Musica per matrimonio, Atelier retail, Atelier sartoria, Cake design, Location, Fotografo, Videomaker, Auto per matrimonio, Floral design, Agenzie di viaggi, Catering, Fedi nuziali, Partecipazioni, Hair stylist, Make up artist, Celebrante.

150 i partecipanti provenienti da tutta Italia per ben 18 categorie in concorso.

Di Marcoha portato a casa il primo premio per la categoria destination wedding, ovvero la branca del settore più legata al turismo che attira e coinvolge coppie di sposi provenienti dall’estero che scelgono l’Italia come location perfetta per il loro giorno più bello. Al Wedding Tourism in Italy è stato dedicato l’evento, guardando alle aziende che operano sul territorio nazionale e che fanno grande il comparto.

Di Marco non solo è l’unico calabrese ma anche il più giovane ad aver partecipato al concorso.

Il giovane professionista, reduce dall’ultima edizione del suo Weekend in white – l’evento dedicato agli sposi provenienti da tutto il mondo – è prima arrivato tra i tre finalisti della competizione per poi essere insignito del primo premio grazie al valore del progetto presentato e giudicato da una commissione esaminatrice composta da professionalità internazionali.

La quinta edizione della kermesse è stata organizzata presso la ballroom del Rome Cavalieri Waldorf Astoria da Daniela Corti Events ed è stata presentata dal noto attore e conduttore Beppe Convertini. La serata si è svolta con il patrocinio dell’Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo e del Convention Bureau di Roma e del Lazio, nonché in partnership con Zankyou Weddings, il più grande portale al mondo fra quelli specializzati in wedding; all’organizzazione ha partecipato anche l’associazione Italiana Wedding Planner, la cui presidente è Clara Trama e di cui lo stesso Di Marco è membro.