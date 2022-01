Covid Calabria: rilevati 2mila nuovi positivi su poco più di 10mila test

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.888.620 (+11.050).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 151.633 (+2.009) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.590 (77 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.502 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.686 (14.497 guariti, 189 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 9.886 (133 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9744 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30.686 (29.913 guariti, 773 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.697 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.668 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.350 (11.212 guariti, 138 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.393 (178 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.202 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45.278 (44.768 guariti, 510 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 8.130 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.111 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.198 (9.066 guariti, 132 deceduti).

Bollettino 19 gennaio

Tamponi effettuati 1.888.620 (+11.050), percentuale dei tamponi positivi: 18,18%

Casi Totali: 151.633 (+2.009)

Catanzaro 20.276 (+271)

Cosenza 40.572 (+319)

Crotone 14.047 (+120)

Reggio Calabria 57.671 (+985)

Vibo Valentia 17.328 (+314)

Altra Regione o Stato Estero 1.739 (0)

Guariti: 110.965 (+1.446)

Catanzaro 14.497 (+120)

Cosenza 29.913 (+181)

Crotone 11.212 (+79)

Reggio Calabria 44.768 (+874)

Vibo Valentia 9.066 (+191)

Altra Regione o Stato Estero 1.509 (+1)

Deceduti: 1.752 (+9)

Catanzaro 189 (0)

Cosenza 773 (+4)

Crotone 138 (+1)

Reggio Calabria 510 (+2)

Vibo Valentia 132 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 38.916 (+554)

Catanzaro 5.590 (+151)

Cosenza 9.886 (+134)

Crotone 2.697 (+40)

Reggio Calabria 12.393 (+109)

Vibo Valentia 8.130 (+121)

Altra Regione o Stato Estero 220 (-1)

– In Isolamento: 38.443 (+560)

Catanzaro 5.502 (+150)

Cosenza 9.744 (+137)

Crotone 2.668 (+40)

Reggio Calabria 12.202 (+112)

Vibo Valentia 8.111 (+122)

Altra Regione o Stato Estero 216 (-1)

– In Reparto: 439 (-7)

Catanzaro 77 (+2)

Cosenza 133 (-3)

Crotone 29 (0)

Reggio Calabria 178 (-5)

Vibo Valentia 19 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 3 (0)

– In Rianimazione: 34 (+1)

Catanzaro 11 (-1)

Cosenza 9 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 13 (+2)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)