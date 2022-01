Sci di fondo, atleti calabresi in partenza per il Trentino

Sono ben 27 gli atleti tesserati con il Comitato FISI Calabro Lucano in partenza da Calabria e Basilicata per prendere parte alla storica gara “Skiri Trophy x Country”, in programma sabato 22 e domenica 23 gennaio allo Stadio del Fondo Lago di Tesero, in Trentino Alto Adige.

Una manifestazione di promozione sportiva giovanile di ampio respiro alla sua 38ª edizione che ha visto la presenza di nomi di primissimo piano nel panorama dello sci di fondo internazionale, oltre ad aver offerto momenti emozionanti di passione sportiva e ricreativa a migliaia di giovani appassionati.

La nutrita compagine dei giovani fondisti calabro-lucani, provenienti dagli sci club Montenero, Rotonda e Terranova di Pollino, porterà i colori del CAL in rappresentanza di un movimento sportivo che da anni si afferma come promettente, con numeri significativi nonostante la collocazione territoriale lontana dai comprensori sciistici più attrezzati.

Agli atleti e ai loro accompagnatori gli auguri di Bianca Zupi, presidente del Comitato FISI Calabro Lucano, e del responsabile del settore Fondo Pino Mirarchi.