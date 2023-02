Il Carnevale Sangiacomese di Acri: 25 anni di allegria e tanta voglia di divertimento

ACRI (CS) – Gli anni della pandemia non hanno minimamente scalfito la voglia di partecipazione e di divertimento che ormai da venticinque edizioni contraddistingue il Carnevale Sangiacomese, dal nome della popolosa frazione del comune di Acri. Merito dell’associazione “Giuseppe Covello”, guidata da Giuseppe Morrone, che da tempo permette con l’impegno e la costanza dei soci la realizzazione di quella che anno dopo anno è diventata una delle più importanti sfilate di carri carnevaleschi della provincia di Cosenza e non solo, in sinergia con l’Amministrazione comunale.

“In tutti questi anni il motore del nostro Carnevale è sempre stata prima di tutto la passione dei maestri carristi che da più di un mese lavorano alla realizzazione dei loro carri. Le notti al freddo nei garage, le intemperie e la neve non hanno intaccato il loro spirito. Così anche quest’anno c’è stata l’adesione praticamente di tutti i gruppi degli anni passati”, spiega Francesca Pirozzolo, membro tesoriere dell’associazione organizzatrice. Sono una decina i gruppi e carri provenienti da San Giacomo e dalle diverse frazioni e contrade limitrofe: Serralonga – Pertina, Sorbo, Foresta, finanche San Demetrio Corone. Ma come sempre il Carnevale Sangiacomese di Acri non sarà solo sfilata di carri ma anche un appuntamento attesissimo dai bambini.

Questo il programma:

Domenica 19 febbraio

L’esibizione delle scuole di danza del territorio, Art Show Dance, Dance for Life e Rovitti Epoque, a partire dalle ore 11 e fino alle 13.30 in Piazza Don Francesco Nigro dà il via agli eventi in programma. La partenza della sfilata dei carri allegorici è invece prevista alle ore 14 da via Colle d’Urso e proseguirà per le vie della popolosa frazione di San Giacomo d’Acri fino all’arrivo in piazza. A seguire il gruppo di musica tradizionale Fantasie Popolari e Dj Set. Completano il programma le animazioni per i più piccoli (mascotte e truccabimbi) e lo spazio foto ricordo. Immancabili gli stand enogastronomici.

Martedì 21 febbraio

Due giorni dopo si replica la sfilata dei carri allegorici con un percorso ridotto: partenza alle ore 14.30 da via Colle D’Urso con arrivo in piazza. A seguire dj set.

Entrambe le giornate saranno trasmessa in diretta streaming sulle pagine social dell’associazione “Giuseppe Covello”.