Il Teatro Rendano di Cosenza ospita il Sanremo della Calabria con artisti speciali

COSENZA – L’associazione cosentina Movimento per la difesa dei disabili, da anni voce attiva e presenza costante per la tutela dei diritti dei disabili, quest’anno da il via ad un evento di grande portata, il Sanremo della Calabria, in programma l’11 giugno alle ore 20.30 presso il Teatro Rendano di Cosenza. Per l’occasione sipario in alto su un casting d’eccezione: artisti speciali che si esibiranno insieme a tanti altri artisti in una serata all’insegna dell’inclusione. Protagonisti cantanti, majorettes spettacolo e tanti artisti per una serata ricca di emozioni.