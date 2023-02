In arrivo il Tirreno Festival: tanti gli artisti nei teatri calabresi

Si entra nel vivo del “Tirreno Festival”, kermesse ideata da Alfredo De Luca, con il contributo della Regione Calabria.

Di fama nazionale e oltre gli artisti che si esibiranno nei diversi teatri di tutta Calabria.

Il cartellone completo

Il primo sipario si alzerà il 15 e 16 Febbraio con la commedia partenopea “Non ci Resta che Ridere” nelle città di Diamante e Rende; non mancherà l’attenzione ai giovani e agli studenti: il 23 Febbraio, al Cineteatro Garden di Rende, andrà in scena “Orgoglio Bullismo Amore” con Federico Moccia. Si tratta di uno spettacolo dedicato all’educazione sentimentale.

Il 3 Marzo al Teatro Grandinetti di Lamezia si terrà “Icaro”, incentrato sulle musiche di Renato Zero.

La mattatrice Tiziana Foschi accompagnata da Antonio Pisu in “Faccia un’altra Faccia”, il 5 Marzo al Teatro Troisi nel borgo antico di Morano Calabro e il giorno dopo al CineTeatro Vittoria di Diamante.

Grande attesa anche per Elena Sofia Ricci in “La Dolce Ala della giovinezza” il 7 Marzo al Cineteatro Garden di Rende e il 15 Marzo al Vittoria di Diamante.

Il 16 Marzo si ritornerà al Garden di Rende con Francesco Paolantoni in “O Tello…o io”; il 22 Marzo al “Troisi” di Morano la star del musical Gió Di Tonno (vincitore anche di un festival di Sanremo) si esibirà in una commedia a due, tra musica e teatro accompagnata da Vincenzo Olivieri – spettacolo che sarà replicato al Garden di Rende il giorno dopo.

Il 24 Marzo, a Diamante, sarà la volta di Riccardo Rossi in “Una serata con…” e a completare il mese di Marzo ci saranno le date di Andrea Pucci, due sold out: il 25 e 26 Marzo con il nuovo spettacolo “C’è sempre qualcosa che non va” a al Garden di Rende. Il 30 Marzo Carlo Buccirosso lo vedremo con “L’erba del vicino è sempre più verde” al Vittoria di Diamante; questo teatro, il 14 aprile, per la prima volta in assoluto ospiterà lo spettacolo di Beppe Grillo in “Sono il Peggiore”; il 19 Aprile assisteremo a “La divina Commedia” – Dante in Rock e il 29 Aprile toccherà a Biagio Izzo in “La coppia Strana, a chiusura la parentesi invernale di Diamante.

Beppe Grillo è atteso anche a Rende, il 14 Aprile al Garden in collaborazione con Fatti di Musica di Ruggero Pegna.

Resteremo a Rende anche con le date di Andrea Delogu il 22 Aprile e Lino Guanciale il 29 Maggio.

Spazio anche per le compagnie calabresi che si aggregano al Tirreno Festival nel nuovo ed intimo Teatro Gulliver di Rende: Teatro Rossosimona, Scena Verticale e Lalineasottile.

Annunciata già anche la prima data estiva del Teatro dei Ruderi: il 9 agosto con uno degli ospiti più discussi del Festival di Sanremo ovvero Angelo Duro.

“Offerta culturale artistica aumentata e variegata per tutte le tipologie di pubblico. Questo anche grazie alle sinergie con gli enti che danno fiducia a progetti concreti che agiscono direttamente sul territorio. Lavoreremo con rigore per garantire sempre più spettacoli dal vivo al pubblico. Quando si raggiungono risultati importanti si ha l’obbligo di provare a fare sempre meglio”, dichiara il direttore artistico Alfredo De Luca che non esclude altre sorprese nelle prossime settimane.