La più amata dai bimbi per il Natale al Teatro Garden di Rende

Direttamente dalla tv in teatro per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: CAROLINA torna in tour nei prestigiosi teatri italiani con “UN NATALE FAVOLOSO…A TEATRO”, uno spettacolo di Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, con le coreografie di Fiorella Nolis e la regia di Morena D’Onofrio.

Il 3 Gennaio 2024, per la prima volta in assoluto con il suo show, Carolina calcherà il palco del Teatro Garden di Rende

Tappa che rientra nella programmazione del Tirreno Festival con la direzione artistica di Alfredo De Luca e con il cofinanziamento della Regione Calabria ed il patrocinio degli enti locali.

Imperdibile appuntamento live per uno show musicale che racchiuderà i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia.

Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini che potranno vivere il Natale 2023 con la loro star e i suoi compagni, in un viaggio che, da Nord a Sud, toccherà Aprilia, Frosinone, Firenze, San Benedetto del Tronto, Ancona, Padova, Milano, Bologna, Roma, Bari, Napoli, Rende, Catania, Palermo, Marsala e Torino.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei teatri. Sono previsti, per ogni spettacolo, un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet & Greet per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.

All’allarme di un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attiveranno per salvare il giorno più bello dell’anno.

Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzeranno, canteranno e coinvolgeranno i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale 2023?

Le strabilianti scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie e le canzoni che oltrepasseranno gli schermi e arriveranno dal vivo in teatro, assicureranno un’atmosfera da sogno che terranno incollati alla poltrona anche i più piccoli.

A novembre si aprirà il sipario sull’avventura più magica del periodo natalizio, per vivere con Carolina “UN NATALE FAVOLOSO” in tutta Italia, nel calore avvolgente dei teatri.