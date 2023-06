Traffico internazionale di armi e droga, blitz contro la ‘ndrangheta: 25 indagati

CATANZARO – E’ scattata alle prime ore di oggi in Italia e in altri paesi europei un’operazione della Guardia di Finanza di Catanzaro, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), delle Forze di Polizia della Germania e del Belgio, e il supporto di Europol, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, unitamente alla rappresentanza Italiana di Eurojust, nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune tra le Autorità Italiana, Tedesca e Belga.

Eseguite 25 misure cautelari nei confronti di soggetti accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, reati in materia di armi e reati fine in materia di stupefacenti. Contemporaneamente è stata data esecuzione al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 3,8 milioni di euro.

Occhiuto «importante risultato evidenzia la professionalità dei nostri investigatori»

“Mi congratulo con la Dda di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, e con il Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza per la brillante operazione di stamane che ha consentito, in collaborazione con le forze di Polizia di Belgio e Germania, di intercettare un’organizzazione criminale che avrebbe gestito un traffico internazionale di armi e droga”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria: “È un importante risultato che evidenzia per l’ennesima volta la professionalità dei nostri investigatori e l’efficace attività di contrasto alla criminalità organizzata. Reprimere in particolare il traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti è cruciale per impedire che ingenti flussi di denaro alimentino ancor di più i patrimoni delle organizzazioni criminali, favorendo l’aumento di investimenti illegali nei nostri territori a scapito dell’economia sana sostenuta dagli imprenditori onesti”