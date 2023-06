Neri per Caso, applausi per davvero a Surdo

Pubblico delle grandi occasioni a Surdo di Rende, che registra un numero di presenze notevole per i festeggiamenti di San Francesco di Paola. Domenica 18 Giugno i Neri Per Caso con il loro live hanno fatto ballare e cantare tutto il pubblico con un percorso itinerante che ha spaziato tra gli anni 80 e gli anni 90 fino ad arrivare ai loro più grandi successo. La band pluripremiata con dischi di platino, e reduci dal successo di Sanremo 95, sono stati premiati a fine show da Don Pompeo Rizzo e dall’amministrazione Comunale di Rende rappresentata da Marisa De Rose con il riconoscimento della programmazione estiva Aspettando il Settembre Rendese – kermesse che farà da antipasto al festival più longevo della Calabria a cura dell’amministrazione comunale di Rende con il cofinanziamento della Regione Calabria e la direzione artistica di Alfredo De Luca. Non ha nascosto entusiasmo il parroco Don Pompeo Rizzo per la riuscita dei festeggiamenti ringraziando tutta la Santissima Trinità di Rende ed il comitato feste di San Francesco di Paola a Surdo. I festeggiamenti sono tornati alla luce di un tempo anche riprendendo la tradizione della celebre maxi processione che si è tenuta il 18 Giugno.

Prossimo appuntamento il 30 giugno con lo showche vedrà protagonista l’Art Show Dance Academy di Giuseppe Ferraro insieme ai super ospiti Cristiano Malgioglio ed Alessandra Celentano in piazza Kennedy (museo del Presente) a Rende a partire dalle 21:30. Continua così l’attesa per il Settembre Rende che a breve giungerà alla sua 58^ edizione.