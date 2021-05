NonCiFermaNessuno arriva a Cosenza. Luca Abete incontra gli studenti dell’Università della Calabria

RENDE (CS) – «#NonCiFermaNessuno torna a Cosenza per la quarta volta. La Calabria è, quindi, parte integrante della storia del nostro tour. Siamo orgogliosi di questo ‘poker motivazionale’ caratterizzato da eccellenze e grande entusiasmo». Così Luca Abete, ideatore della campagna sociale #NonCiFermaNessuno, annunciando l’ottava tappa del tour motivazionale all’Università della Calabria. L’appuntamento è per lunedì 10 maggio, dalle ore 10.30.

#NonCiFermaNessuno Italia Talk è il digital show in streaming interamente dedicato agli studenti universitari e delle scuole superiori.

Un tour ideato dall’inviato di Striscia La Notizia nel 2014 e che da allora percorre tutta Italia alla ricerca di storie di coraggio e di positività. Il tour 2021 è caratterizzato da dieci tappe che ripercorrono in modalità online tutto lo Stivale, comprese le isole. Un viaggio lungo tre mesi, da marzo a maggio. La chiusura dell’evento avverrà il 25 maggio a Roma.

Una campagna sociale che parla di coraggio, motivazione ma anche di opportunità, di solidarietà ed ecosostenibilità “veri pilastri – precisa Luca – del mondo post Covid”. Durante l’evento saranno presentate interessanti opportunità di formazione dirette agli studenti d’intesa con i partners dell’evento.

Il format vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica si affianca un altro rilevante ed il Patrocinio morale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui).

Rispetto alle precedenti edizione, quest’anno c’è una novità: l’istituzione del Premio #NonCiFermaNessuno, un riconoscimento, su indicazione dell’ateneo calabrese, ad uno studente legato ad una storia di resilienza, positività e coraggio.

Presenzierà all’evento il rettore, Nicola Leone. Ospite d’onore il regista, conduttore televisivo ed attore Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.

«Ho voluto Pif come ospite di questa tappa – precisa Abete – proprio per il suo impegno nel sociale e per la sua azione di divulgazione dei valori dell’antimafia. Il claim di questa settima edizione è “contagiamoci di coraggio”, e chi più di Pif può parlare ai ragazzi di coraggio di cambiare in nome della giustizia e della legalità?».