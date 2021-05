Ospedale Castrovillari, personale positivo: stop dei ricoveri in alcuni reparti

CASTROVILLARI (CS) – Blocco dei ricoveri nei reparti di Pediatria e Ostetricia dell’ospedale di Castrovillari. Il blocco è stato disposto, a titolo precauzionale, dal dirigente sanitario facente funzione dello Spoke, per la positività di alcuni dipendenti dei due reparti. Nel corso di uno screening interno, infatti, si sarebbero accertate le positività al Covid 19 di due infermieri che operano nel reparto di Pediatria, 1 in ostetrica e due tecnici di radiologia. Nei giorni scorsi era risultato positivo anche un paziente ricoverato tra le corsie dell’unità operativa di medicina. Il personale interessato sarebbe stato messo in quarantena. Ad inizio settimana, stante a quanto si è appreso, l’intero personale dei due reparti dovrebbe essere sottoposto a tampone molecolare, mentre la sanificazione dei locali interessati sarebbe stata già avviata.