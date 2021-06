Preludio d’estate: l’orchestra sinfonica del Conservatorio di Cosenza al Castello ducale di Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Luci, profumi d’estate e le note dell‘Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cosenza. Sarà una serata da godere sotto le stelle quella che si terrà giovedì 1 luglio, alle ore 21, nello splendido scenario del Castello Ducale di Corigliano Rossano.

La tappa rappresenta la numero tre di “Preludio d’estate”, la kermesse di concerti 2021 dell’Orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza.

La presenza dell’Orchestra, che per la prima volta si esibirà al Castello Ducale, è stata fortemente voluta sul territorio da Graziella Algieri, promotrice dell’evento e del terzo appuntamento della manifestazione che, per l’occasione, vedrà la presenza di ben 62 componenti.

“Sono orgogliosa – dice la Algieri – di essere riuscita a portare l’orchestra sinfonica del Conservatorio di Cosenza nell’incantevole cornice del castello di Corigliano Rossano dove mai, finora, si era esibita. Un evento simile significa accrescere il valore del nostro territorio e ricordare, ancora una volta, che la cultura è una importante chiave per lo sviluppo economico e sociale della nostra regione”.

L’appuntamento arriva a seguito di un proficuo incontro con il direttore del Conservatorio, Francesco Perri. “Il dibattito insieme al direttore Perri nell’antica e splendida struttura del Conservatorio di Cosenza – aggiunge Graziella Algieri – è stata l’occasione per toccare con mano le esigenze degli operatori della cultura ed in particolare quelli della musica. L’orchestra non poteva non fare tappa a Corigliano Rossano territorio dal grande valore artistico che di questa serata farà certamente tesoro. La musica non è un hobby – conclude l’Algieri – come spesso considerato dalle istituzioni non supportandola e valorizzandola ma è sicuramente arte. Un’arte che può generare lavoro per i nostri giovani, può generare un futuro migliore”.