Raf arriva in Calabria: concerto gratuito in piazza il 16 settembre

LAMEZIA TERME (CZ) – Come preannunciato, l’associazione Lamezia nel cuore, che organizza l’evento prodotto per la regione Calabria dalla Ticket Service Calabria, conferma un nuovo importante

appuntamento, a ingresso gratuito, il 16 settembre in piazza 5 Dicembre, a Lamezia

Terme, dove si terrà l’unico concerto calabrese di questa estate di Raf.

Unica data nella nostra regione del tour “La mia casa”, il concerto presenterà al pubblico

anche “80 voglia di te”, il singolo attualmente in rotazione radiofonica tratto dall’album che

dà il nome al tour. Si tratta di un concentrato di musica pop che attraversa generazioni e

che Raf racconta con queste parole: «Gli anni ottanta non sono soltanto qualcosa che

resta in un passato nostalgico ma le novità di quel decennio ancora oggi fanno tendenza. I

riferimenti espliciti nel titolo, il linguaggio e le sonorità di “80 voglia di te” sono un omaggio

alla leggerezza di quegli anni memorabili che cambiarono il mondo».

80 voglia di te, tra i riflessi di una strobosfera e le casse a volume alto, segue la scia della

retromania di una cultura che ha cambiato la società, del decennio dell’effimero che resta

in voga, sempre e nonostante tutto, diventando un trend. Parallelamente all’attività live e in

studio, Raf condivide con il pubblico il suo mondo e riavvolge i nastri della sua vita

circondata da musica, scambi di amore, fatta da incontri, fotografie, sipari, nel nuovo libro

scritto a quattro mani con il poeta e drammaturgo Cosimo Damiano Damato dal titolo “La

mia casa”, uscito il 9 maggio per Mondadori: il cantautore si racconta in una sorta di diario

intimo, grazie alla complicità drammaturgica di Damato, affidando i suoi pensieri, gli

aneddoti e le visioni ad una storia di formazione che si fa prosa.