Marocco, Occhiuto: “Calabria vicina al dramma delle popolazioni colpite dal sisma”

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha espresso in queste ore la sia vicinanza a tutto il popolo marocchino colpito dal sisma della scorsa notte che ha già fatto contare ore 1.300 vittime:

“La Calabria è vicina al dramma che in queste ore vivono le popolazioni del Marocco, dopo il terribile terremoto che ha provocato la morte di centinaia di persone e causato danni immani. Anche come presidente della Commissione Intermediterranea della CRPM, esprimo tutta la mia solidarietà alle Regioni marocchine coinvolte nel sisma.

Soprattutto in questi momenti drammatici, si conferma l’esigenza di instaurare sempre più maggiori legami tra i territori che appartengono all’area del Mediterraneo, nel segno della cooperazione internazionale e del reciproco sostegno”.