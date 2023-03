Rende Teatro Festival: appalusi per un’emozionante Elena Sofia Ricci

L’attrice più amata dagli italiani, Elena Sofia Ricci, debutta a Rende con lo spettacolo teatrale “La dolce ala della giovinezza”. Un appuntamento importante per gli amanti del gran teatro tratto dall’opera del drammaturgo Tennessee Williams, andata in scena a Broadway nel 1959.

Ha emozionato e non poco la performance della grande attrice dalla bellezza senza tempo.

Sessantuno anni tra poco giorni, ha dichiarato la stessa attrice in una piacevole chiacchierata con i giornalisti prima di salire sul palco. Artista femminile che porta la propria personalità in ogni personaggio interpretato nel corso della sua variegata carriera in televisione ed al cinema. Alla vigilia dell’otto marzo, per l’interpretazione di Alexandra Del Lago, riceve il riconoscimento come “Migliore Attrice” del Rende Teatro Festival che si inserisce all’interno del progetto Tirreno Festival, targato Alfredo De Luca e di cui la Regione Calabria e la città di Rende ne patrocinano le attività.

Tema centrale dello spettacolo è stato quello della giovinezza che svanisce in fretta, portandosi via sogni, speranze e occasioni.

La bella Alexandra, interpretata da Elena Sofia Ricci, è una star del cinema con problemi di alcool e di depressione che si getta nelle braccia di un giovane gigolò, interpretato da Gabriele Anagni, altro attore tormentato.