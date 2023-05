Roccella Summer Festival 2023, al Teatro Castello arriva anche Emis Killa

Dopo il recente annuncio del nuovo album “Effetto Notte” in uscita il prossimo 19 maggio, Emis Killa annuncia una nuova serie di appuntamenti live per l’estate 2023 che farà tappa anche in Calabria, il prossimo 5 agosto.

Emis Killa sarà infatti in concerto al Teatro al Castello, nell’ambito del Roccella Summer Festival, andando a allungare la lista di ospiti che si esibiranno nella terza edizione della rassegna.

Emis Killa porterà i più grandi successi della sua carriera fino ad “Effetto Notte” in diverse città italiane a partire da Fermo dove domenica 2 luglio 2023 si esibirà all’Arena Villa Vitali. Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti toccherà varie location in tutta Italia, compreso il suggestivo Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc).

Le occasioni per vedere Emis Killa dal vivo non terminano con l’estate: l’artista infatti tornerà sabato 28 ottobre 2023 con il suo primo Mediolanum Forum. La data evento rappresenta il coronamento del percorso che ha portato Emis Killa a essere uno dei più importanti esponenti della scena milanese oltre che di tutto il rap italiano.

“Effetto Notte” arriva dopo il singolo “Lucifero” pubblicato la scorsa estate, del mixtape certificato disco d’oro “Keta Music vol.3” – terzo capitolo della saga cult dell’artista uscito nel 2021 e debuttato #1 nella classifica Fimi/Gfk degli album più venduti – e l’album “17”, certificato doppio disco di platino, prodotto a quattro mani con Jake La Furia.

Nel 2022 ha festeggiato il 10° anniversario di “L’Erba Cattiva” (disco di platino) uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati da oltre dieci anni.

I biglietti per assistere al concerto in programma al Roccella Summer Festival sono già in vendita attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.

Info e biglietti

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

0961.553185

ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

Teatro al Castello

Roccella Jonica (Rc)

Articolo 31

2 agosto

Emis Killa

5 agosto

Panariello Vs Masini

7 agosto

Tananai

9 agosto

Gigi D’Alessio

12 agosto

Nek Renga

16 agosto

Piero Pelù

20 agosto

Fiorella Mannoia

e

Danilo Rea

22 agosto

Pink Floyd Legend

27 agosto