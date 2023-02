“ScuolaZoo” presente al Carnevale di Castrovillari domenica 19 febbraio

CASTROVILLARI (CS) – E’ la più grande comunità di studenti, d’Italia; su Instagram conta oltre 4 milioni di follower, stiamo parlando della ScuolaZOO che da oltre 15 anni organizzano una serie di attività per ragazze e ragazzi di tutt’Italia.

E la comunità sarà presente alla 65 edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore in programma nella città del Pollino, dal 12 al 21 febbraio 2023.

ScuolaZoo è oggi un media brand, una testata giornalistica, un rappresentante d’istituto, un diario, un tour operator che porta in vacanza migliaia di studenti ogni anno e molto altro e siamo sicuri anche al Carnevale di Castrovillari coinvolgerà i tanti giovani. Sarà sicuramente una bella esperienza per tutti questi ragazzi del progetto che arriveranno nella nostra città ma, sarà un arricchimento anche per i nostri studenti.

La loro Vision, è ispirare le nuove generazioni; la loro mission e vivere i ragazzi e raccontare i loro sogni e bisogni, dando vita a contenuti ed esperienze WOW che uniscono e liberano il potenziale di ognuno.

I Loro valori: Responsabilità, audacia, spontaneità, genialità, positività, passione. Gli stessi che animeranno anche il nostro Carnevale che da sempre coinvolge gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

I ragazzi di ScuolaZoo, saranno presenti domenica 19 febbraio durante la prima grande sfilata dell’evento carnascialesco per continuare, poi la serata, alle 22.00 in un evento organizzato presso il PalaGasPollino- Area Mercatale, con start alle ore 22.00.

