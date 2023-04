“Tutta colpa di Ugo”, in anteprima nazionale la black comedy vincitrice del bando ‘Verso Sud 2022’

POLISTENA (RC) – Sabato 15 aprile in programma un nuovo appuntamento nel ricco calendario de “Il Teatro in Tutti i Sensi”, la rassegna stagionale di DRACMA – Centro Sperimentale d’Arti Sceniche, attestatasi come una delle programmazioni teatrali più interessanti su scala nazionale. All’Auditorium Comunale di Polistena va in scena, in anteprima nazionale, “Tutta colpa di Ugo”, testo vincitore del bando “Verso Sud 2022”, prodotto da Terrazza Mascagni in collaborazione con Ginepraio Associazione Teatrale, ideato e diretto dalla giovane regista calabrese Elvira Scorza,

Una black comedy di 60 minuti per 3 attori, che indaga e riflette su un tema molto delicato, quello della violenza domestica. In Italia la violenza sui minori si sviluppa principalmente tre le mura domestiche, con un’alta tendenza delle vittime a convivere con l’evento e le sue conseguenze piuttosto che denunciare. È un problema sociale, certo, ma decisamente culturale: spesso queste storie vengono distorte da chi le subisce, arrivando a risolvere la loro incontrovertibile natura delittuosa in particolarità comportamentali e segreti di famiglia che arricchiscono, a volte goliardicamente, una vita pressoché normale, mentre nascosta dalle regole del vivere civile la violenza tacitamente continua a sopraffare i sacrificati.

Questo lavoro s’inserisce nella riflessione sulle colpe dei padri che continuano a camminare nelle vite dei figli in maniera così determinata da diventare fatto, tradizione, addirittura costume sociale, raccontando la storia di Iole e Carlo, due fratelli cresciuti nell’ombra dell’abuso taciuto, improvvisamente visitati da un fratello sconosciuto, Ugo, giovane sacerdote ignaro di tutto pronto a ritrovare la sua famiglia d’origine per proclamare un perdono inaccettabile. La scrittura in “Tutta colpa di Ugo” racconta una storia tragica corrotta dall’umorismo che caratterizza la vita disagiata: una black comedy che riflette su quanto sia difficile, e forse giustamente impossibile, essere giusti in un mondo sbagliato.

Lo spettacolo vanta un cast di attori impegnati sul fronte teatrale e cinematografico: Giuseppe Brunetti (“Qui rido io”, “L’Amica Geniale”, “La vita bugiarda degli adulti”), Loris De Luna (“Gomorra”, “I Medici”) e Mariasilvia Greco (“Dammi un attimo”, “Sei”, già Premio UBU 2016 migliore attrice under 35). Elvira Scorza è alla sua quarta drammaturgia/regia. Anche in questo progetto, il lavoro di costruzione dello spettacolo si nutre di un gruppo di lavoro che tutela l’idea di un teatro autoriale e contemporaneo, unendo gli sforzi nella creazione di progetti indipendenti da proporre a realtà attente all’appoggio e alla tutela del difficile mondo del teatro, lavorando sul locale e cercando un dialogo costruttivo con realtà territoriali.

DRACMA – Centro Sperimentale d’Arti Sceniche continua a confermarsi come una delle compagnie più attive e consolidate del territorio calabrese, che da quest’anno può vantare anche il riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura come “Organismo di programmazione teatrale”. Il prossimo spettacolo in calendario sarà l’ultimo appuntamento di questa ricca stagione, il 28 aprile, con “Don Chisciotte” di Marco Zoppello.