Paracadutista cosentino muore durante un’esercitazione a Orentano: “Non dimenticheremo mai il tuo sorriso”

COSENZA – “CIAO COMANDANTE! La tua vita è stata un viaggio straordinario, lo è per chi il percorso lo ha fatto insieme a te: i tuoi familiari, i tanti amici, l’Amore della tua vita, Noemi. La parte del viaggio che hai condiviso con noi è stata esaltante, ricca di sentimenti belli e di amicizia vera. Quante idee, quanti progetti, quante cose pensate insieme che ancora dobbiamo fare! Le faremo pensando a te e con te sempre nel cuore. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso buono e dolce! BUON VIAGGIO GIANLUCA, Belsito Insieme a te, sempre”.

Inizia così il cordoglio della comunità di Belsito Insieme che su facebook lancia un messaggio di cordoglio pieno di dolore per la morte di Gianluca Spina, 49 anni, il paracadutista della Folgore morto ieri, 13 aprile, durante una esercitazione, precipitando nel giardino di un’abitazione a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. La procura di Pisa ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce su quanto accaduto. Il magistrato al quale è stata affidata l’indagine ha disposto l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, per accertare le cause della morte.

L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo. I proprietari dell’abitazione hanno dato l’allarme vedendo il militare a terra e incosciente: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimare il 49enne, purtroppo invano. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente: al vaglio degli inquirenti anche un potenziale malore dell’uomo che ha portato a farlo precipatare mentre era in volo.