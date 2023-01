Una conversazione per conoscere la spiritualità del popolo arbereshe

Il Centro culturale cattolico “La città del Sole” ha organizzato per giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 18.30 a Cosenza a Colle Mussano una conversazione su “Gli arbereshe tra spiritualità e marcatori identitari”.

L’incontro è stato organizzato per far conoscere al grande pubblico la storia, la linguistica e la spiritualità degli albanesi di Calabria, che da oltre 500 anni sono presenti nella nostra regione, dimostrando di saper convivere, mantenendo le proprie tradizioni religiose, culturali, letterarie e che non vogliono assolutamente essere identificati con un termine dispregiativo qual è la parola ghegghju.