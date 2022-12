Verrà presentato a Cosenza il Parco Filosofico dedicato ad Alcmeone di Crotone

COSENZA – Con il Quaderno n.4 dell’Associazione Italiana Parchi Culturali di Cosenza nasce il Parco Filosofico intitolato ad Alcmeone di Crotone.

Attraverso di esso gli interessi dell’AiParc cosentina si aprono ai problemi più impellenti dell’uomo contemporaneo, che vanno dai cambiamenti ambientali e climatici ai problemi posti dall’imponente sviluppo delle tecniche informatiche e mediali, ai temi della salvaguardia del pianeta. Tutto questo attraverso la ripresa e il rilancio dell’idea greca di Natura intesa come physis, ossia come principio generatore e rigeneratore del vivente, oltre che del mondo. In tal senso la figura di Alcmeone, cui il Parco è intitolato, è parsa estremamente rappresentativa in quanto egli fu il primo filosofo-medico e scienziato naturalista greco (anzi, magnogreco) a scrivere un’opera intitolata Sulla natura dai cui frammenti si evince il convincimento che l’uomo, gli animali, le piante, i mari, il cielo, ecc., sono una Totalità ordinata (la Natura, appunto) fuori dalla quale nessun componente può vivere o sopravvivere.

Alla realizzazione del Quaderno hanno contribuito competenze varie che hanno trattato le problematiche da diversi punti di vista – filosofico, letterario, ingegneristico, architettonico, storico – ma in un’ottica olistica, com’è giusto che sia per una tematica così complessa.

La presentazione del Parco filosofico e del Quaderno dal titolo Uomo, Natura, Tecnica, mercoledì 14 dicembre 2022, presso il Salone di Rappresentanza della Confindustria di Cosenza, via Tocci 2/C, sarà l’occasione per avviare un confronto su un tema, quello della salvaguardia del Pianeta -Terra, ormai irrinunciabile per tutti noi.